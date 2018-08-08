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Израиль атаковал 12 объектов боевиков в секторе Газа

23:05
  • среда
  • 08 августа 2018

Армия обороны Израиля атаковала 12 объектов боевиков в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы. Как сообщили в пресс-службе израильской армии, обстрелу подверглась, в том числе, фабрика по производству частей для ракет.

Израильские военные атаковали 12 объектов боевиков в секторе Газа в ответ на ракетные атаки. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу армии обороны Израиля.

"Израильские истребители атаковали 12 террористических объектов в секторе Газа, включая завод, производивший бетонные блоки для тоннелей, шахту подводного тоннеля для атак с моря на побережье и другие военные цели на территории лагерей, включая фабрику по производству частей для ракет и военный комплекс логистики и связи", - говорится в сообщении.

Ранее израильская армия сообщила о восьми ракетах, запущенных из сектора Газа по территории Израиля. Две ракеты были перехвачены, еще две - упали в городе Сдерота, ранив двух человек. Затем армия сообщила еще о нескольких десятков пусков. В общей сложности с территории сектора Газа по Израилю выпустили 36 ракет, четыре из которых были перехвачены системой ПРО "Железный купол". Большая часть ракет ударила по незаселенным территориям.

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