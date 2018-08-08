Госдеп сообщил Кремлю о введении санкций из-за инцидента в Солсбери

США заранее проинформировали власти России о введении санкций в связи с инцидентом в британском Солсбери и отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, а также его дочери Юлии. Кроме того, в Госдепе подчеркнули, что надеются избежать введения второго пакета ограничительных мер.

США сообщили России и союзникам о готовящихся санкциях против Москвы в связи с инцидентом в британском Солсбери, где якобы были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, передает РИА Новости со ссылкой на представителя Госдепартамента США высокого ранга.

По его словам, администрация США сообщила Кремлю о готовящихся мерах в среду во второй половине дня. При этом, он отказался привести подробности.

При этом, новый пакет санкций предусматривает ряд исключений, в том числе, сотрудничество в космосе.

Вместе с тем, Соединенные Штаты рассчитывают, что до введения второго пакета санкций в связи с делом Скрипалей не дойдет, сообщает ТАСС

Условия заключаются в том, что "Россия больше не будет применять химические или биологическое оружие в нарушение международного права или применять летальное химическое и биологическое оружие против своих граждан".

"Второе - Россия должна представить убедительные заверения в том, что она больше не будет нарушать эти положения, а также должна допустить проведение инспекций на местах ООН и международными независимыми наблюдателями с тем, чтобы гарантировать, что правительство не применяет химическое оружие в нарушение международного права", - подчеркнул чиновник.

Ранее СМИ узнали о решении США ввести новые санкции против России. Они связаны с инцидентом в британском Солсбери, в котором Лондон винит Москву.

Ограничительные меры будут разбиты на два этапа. Первый пакет предполагает полный запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения.

Вторая часть санкций будет введена спустя три месяца в случае, если Россия "не даст гарантий не применять химическое оружие в будущем". Данный пакет может включать в себя существенное ограничение импорта и экспорта, снижение уровня дипломатических отношений, а также запрет на полеты "Аэрофлота" в США.

Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись нападению в Солсбери 4 марта. Британские власти заявили, что их отравили с помощью нервно-паралитического вещества "Новичок", которое якобы было произведено в России. Москву сразу же обвинили в причастности к инциденту, но доказательств не предоставили.

В июне сообщалось, что из другого британского города Эймсбери госпитализировали пару - Дон Стерджесс и Чарльза Роули с химическим отравлением. Стерджесс скончалась спустя восемь дней, а Роули в итоге выписали из больницы. В Британии полагают, что на пострадавших также было оказано воздействие "Новичка".