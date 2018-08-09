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Россия предложила США предать гласности переписку по "делу Скрипалей"

07:06
  • четверг
  • 09 августа 2018

В посольстве России в США отреагировали на введение Вашингтоном с 22 августа новых антироссийских санкций в связи с инцидентом в Солсбери. Дипломаты подчеркнули, что никаких доказательств причастности России к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей не было представлено. При этом в диппредставительстве предложили американской стороне предать гласности переписку по этому вопросу.

В посольстве России в Соединенных Штатах прокомментировали введение новых американских санкций, которые связаны с отравлением в британском городе Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Заявление дипломатического представительства цитирует "Интерфакс".

"Со своей стороны напомнили принципиальные подходы к событиям в Великобритании, которые Посольство излагало в соответствующих письмах в Государственный департамент. Подтвердили, что мы неизменно выступаем за открытое и транспарентное расследование преступления в Солсбери и наказание виновных", - говорится в сообщении.

В посольстве также подчеркнули, что Штаты не представили доказательств или фактов, связывающих Россию с инцидентом в Солсбери. Как отметили дипломаты, американская сторона сослалась на конфиденциальность и отказалась давать пояснения. 

Подытоживая, представители диппредставительства сообщили, что Штатам предложено предать гласности переписку по этому вопросу, однако ответа с американской стороны пока нет.

Ранее Госдеп США объявил о введении санкций против России из-за якобы использования химического оружия в британском Солсбери. Ограничительные меры вступят в силу 22 августа. Они будут разбиты на два этапа. Первый предполагает полный запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения. Вторую часть обещают ввести спустя три месяца, если Россия "не даст гарантий не использовать химоружие в будущем". В этом пакете содержатся ограничение импорта и экспорта, возможное снижение уровня дипломатических отношений, а также запрет на полеты лайнеров компании "Аэрофлот" в Соединенные Штаты.

4 марта бывший сотрудник Главного разведывательного управления Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись нападению в Солсбери. Власти Великобритании заявили, что Скрипалей отравили с помощью нервно-паралитического вещества класса "Новичок", которое якобы было произведено на территории России. Москва категорически отвергает эти обвинения, напоминая, что все свои запасы химического оружия России уничтожила под контролем ОЗХО.

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