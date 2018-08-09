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Юристы Трампа не приняли условия ФБР по допросу президента о "российском деле"

07:21
  • четверг
  • 09 августа 2018

Как пишут СМИ, юристы Дональда Трампа не приняли условия ФБР по допросу главы Белого дома по делу о якобы имевшем место вмешательстве России в американские выборы. Отмечается, что адвокаты не хотели бы, чтобы Трамп отвечал на вопросы касательно препятствования правосудию. Переговоры по ситуации продолжаются.

Как пишет газета The New York Times со ссылкой на собственные источники, команда адвокатов президента Соединенных Штатов Дональда Трампа отвергла предложение Федерального бюро расследований об условиях допроса главы Белого дома по делу о предполагаемом вмешательстве России в выборы 2016 года. Внимание на публикацию обратил "Интерфакс".

Отмечаются, что юристы напрямую не отклоняют возможность дачи показаний президентом, но и сами не озвучивают устраивающих их условий. В публикации также подчеркивается, что адвокаты не хотели бы, чтобы Трамп отвечал на вопросы касательно препятствования правосудию. По мнению юристов, президент может оговорить себя. Переговоры по ситуации продолжаются.

В последние годы из Вашингтона все чаще звучат обвинения в адрес России о якобы имеющих место вмешательствах Москвы в американские внутренние дела. Так, продолжается расследование спецпрокурора Роберта Мюллера предполагаемом влиянии Москвы на президентские выборы в 2016 году. При этом ранее в августе директор Национальной разведки США Дэниел Коутс заявил, что американские спецслужбы продолжают наблюдать попытки России повлиять на итоги промежуточных выборов в Конгресс 2018 года. 

По итогам переговоров с Трампом в Хельсинки 16 июля президент Владимир Путин еще раз подчеркнул, что Россия никогда не была причастна ко вмешательствам в американские внутренние дела, в том числе в выборный процесс. Сам действующий глава Белого дома также неоднократно отвергал предположения об участии России в его предвыборной кампании.

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