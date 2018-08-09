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Число выпущенных по Израилю из сектора Газа ракет достигло 150

07:38
  • четверг
  • 09 августа 2018

По территории Израиля из сектора Газа выпустили уже около 150 ракет. 25 из них перехватила система ПРО. Израильские вооруженные силы в ответ атаковали цементный завод палестинского движения ХАМАС. По словам медиков из сектора Газа, жертвами израильской атаки стали восьмимесячная девочка и ее беременная мать.

Представители Армии обороны Израиля сообщили, что по территории страны из сектора Газа с вечера 8 августа было выпущено уже около 150 ракет. Об этом пишет РБК.

Отмечается, что 25 ракет перехватила система ПРО "Железный купол". Израильские вооруженные силы в ответ атаковали цементный завод палестинского движения ХАМАС. Продукция этого предприятия используется для строительства подземных туннелей.

Вместе с тем "Интерфакс" со ссылкой на слова медиков сообщает, что жертвами ударов израильских военных по объектам ХАМАС стали восьмимесячная девочка и ее беременная мать. Также погиб один из членов движения ХАМАС. Ранения получили двенадцать человек. 

Ранее СМИ писали, что движение ХАМАС согласилось на перемирие с Израилем сроком на пять лет в обмен на ослабление блокады прибрежного анклава. Также важным условием является решение вопроса об обмене пленными. Тогда отмечалось, что ближайшее время представители ХАМАС намерены информировать о своем решении египетскую сторону и специального координатора ООН.

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