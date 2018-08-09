СМИ сообщили о 347 погибших при землетрясении в Индонезии

Жертвами землетрясения в Индонезии на острове Ломбок стали уже 347 человек, пишут СМИ. Власти отмечают, что это число может увеличиться, так как спасатели все еще не имеют доступа в некоторые районы. Ранее поступала информация о 131 погибшем и двух с половиной тысячах госпитализированных.

Как сообщает CNN Indonesia, количество жертв от землетрясения на индонезийском острове Ломбок увеличилось до 347 человек. Информацию передает "Газета.ру".

Вместе с тем местные власти заявляют, что число погибших может увеличиться, так как некоторые районы все еще остаются недоступными для спасателей.

Ранее поступала информация о 131 погибшем и двух с половиной тысячах госпитализированных. 156 тысяч жителей покинули свои дома из-за сильных разрушений.

Всего в руинах оказались сотни жилых зданий. Были повреждены дороги и мосты. Многие туристы спешно покидают зону бедствия. Информации о пострадавших россиянах в настоящий момент нет. Поисково-спасательные работы продолжается.