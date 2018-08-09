Власти Сирии намерены развивать религиозный туризм для россиян

Власти Сирии намерены развивать религиозный туризм. По словам посла страны в России Рияда Хаддада, акцент планируется делать на визиты к культовым местам, в частности - к достопримечательностям Дамаска и Пальмиры.

Посол Сирии в России Рияд Хаддад сообщил, что власти САР рассчитывают привлечь в страну россиян через развитие религиозного туризма. Его слова приводят "Известия".

"Будем развивать в первую очередь религиозный туризм, визиты к культовым местам. Гости также смогут посетить исторические достопримечательности Дамаска и Пальмиры", - отметил дипломат.

Он также добавил, что у граждан России не должно возникнуть проблем с получением виз, при этом в самой стране можно безопасно добраться от Дамасского аэропорта как до исторических памятников, так и до пляжей Латакии. Регулярные авиарейсы между Россией и Сирией возобновились летом 2018 года.

Ранее сообщалось, что в Сирии для верующих вновь открылись двери монастыря святой Феклы. Пришедшие туда несколько лет назад террористы взяли в плен 16 монахинь, выжить удалось лишь шести женщинам. Сейчас здание практически восстановлено и уже принимает сотни туристов.