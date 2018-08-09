Российские ученые создали самообучающегося робота

Робот с аналогичными человеческим алгоритмами познания окружающего мира прошел испытания в Институте точной механики и вычислительной техники им. С.А. Лебедева РАН. Он обучается в процессе запоминания образов по принципу "один нейрон - один образ" и способен воспроизводить положительные и отрицательные эмоции.

В Институте точной механики и вычислительной техники им. С.А. Лебедева РАН прошел испытания робот с аналогичными человеческим алгоритмами познания окружающего мира. Об этом сообщают "Известия".

"Биологический нейрон и наша модель имеют всё необходимое, чтобы самим обнаруживать коррелирующие сигналы на своих входах", - подчеркнул автор концепции доктор физико-математических наук Александр Жданов.

Он также рассказал, что робот обучается в процессе запоминания образов по принципу "один нейрон - один образ". При этом программисты заложили в робота возможность воспроизводить положительные или отрицательные эмоции при появлении образа - это ускоряет процесс обучения.

Ранее сообщалось, что ученые из Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта создали уникальный препарат для лечения рака мозга и симпатической нервной системы. Лекарство разработано на основе ранее неизвестного эндогенного ретровируса. В ходе химиотерапии оно не задевает здоровые клетки, уничтожая только раковые через реакцию на на белок плазмолипин.