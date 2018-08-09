В России отмечают годовщину окончания битвы за Ленинград. Ожесточенные сражения за северную столицу продолжались больше трех лет. В память об этих событиях была организована молодежная экспедиция по местам сражений. В ней участвуют школьники со всей страны.

В четверг в России отмечают памятную дату - День окончания битвы за Ленинград, передает "ТВ Центр". Она была самой длительной в истории Великой Отечественной войны. Более трех лет город на Неве оборонялся, что позволило разрушить планы фашистской Германии о молниеносном наступлении.

Оборона Ленинграда стала символом мужества, стойкости и героизма. В этом году памятные мероприятия запланированы на легендарном "Невском пятачке", где шли самые кровопролитные бои. Стратегический плацдарм на левом берегу Невы постоянно переходил из рук в руки. Количество убитых наших солдат там исчисляется сотнями тысяч, точной цифры до сих пор нет. Об этом расскажут посетителям музея воспитанники военно-патриотических клубов Северо-Запада.

В канун памятной даты при поддержке Минобороны уже в четвертый раз была организована молодежная экспедиция по местам сражений. В ней участвуют школьники со всей России. Они уже прошли по Синявинским высотам, сухопутному участку Дороги жизни и по местам боев 2-й Ударной армии.