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В России отмечают годовщину окончания битвы за Ленинград

08:46
  • четверг
  • 09 августа 2018

В России отмечают годовщину окончания битвы за Ленинград. Ожесточенные сражения за северную столицу продолжались больше трех лет. В память об этих событиях была организована молодежная экспедиция по местам сражений. В ней участвуют школьники со всей страны.

В четверг в России отмечают памятную дату - День окончания битвы за Ленинград, передает "ТВ Центр". Она была самой длительной в истории Великой Отечественной войны. Более трех лет город на Неве оборонялся, что позволило разрушить планы фашистской Германии о молниеносном наступлении.

Оборона Ленинграда стала символом мужества, стойкости и героизма.  В этом году памятные мероприятия запланированы на легендарном "Невском пятачке", где шли самые кровопролитные бои. Стратегический плацдарм на левом берегу Невы постоянно переходил из рук в руки. Количество убитых наших солдат там исчисляется сотнями тысяч, точной цифры до сих пор нет. Об этом расскажут посетителям музея воспитанники военно-патриотических клубов Северо-Запада.

В канун памятной даты при поддержке Минобороны уже в четвертый раз была организована молодежная экспедиция по местам сражений. В ней участвуют школьники со всей России. Они уже прошли  по Синявинским высотам, сухопутному участку Дороги жизни и по местам боев 2-й Ударной армии.

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В Санкт-Петербурге отмечают годовщину окончания битвы за Ленинград
В Санкт-Петербурге отмечают годовщину окончания битвы за Ленинград
В Санкт-Петербурге отмечают годовщину окончания битвы за Ленинград
В Санкт-Петербурге отмечают годовщину окончания битвы за Ленинград
В Санкт-Петербурге отмечают годовщину окончания битвы за Ленинград
В Санкт-Петербурге отмечают годовщину окончания битвы за Ленинград
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