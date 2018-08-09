В Сирии беженцев обеспечили жильем в провинции Хама

Сирийские беженцы продолжают возвращаться домой. Вынужденных переселенцев, которые временно переехали в населённый пункт Абу-Рубейс провинции Хама, местные власти обеспечили жильем. А российские военные провели гуманитарную акцию и оказали медицинскую помощь.

В считанные минуты огромная территория заполняется людьми. В населенном пункте Абу-Рубейс в провинции Хама нет площади или какого-либо другого центрального места. Потому жители встречают российский гумконвой, можно сказать, в пустыне. На гул моторов стекается весь город. Люди получают консервы, рис - стандартный продуктовый набор. Помимо местных, здесь проживают сотни беженцев, отмечает "ТВ Центр".

"В первую очередь, мы обеспечиваем беженцев жильем. Большим семьям стараемся выделять целые дома. Люди также нуждаются в лечении. У нас в планах восстановление больницы", - заявил глава администрации города Абу-Рубейс Мухаммад Джас.

Пока же - осмотр в полевом медицинском кабинете. Российские военные медики проводят первичную диагностику, помогают с лекарствами. У Халида проблемы с ногами. Мужчина с семьей уже четыре года в скитаниях.

"У меня большие проблемы со здоровьем. Сердце, желудок, ноги отказывают. Сейчас моя единственная задача - вернуться в свой дом, получить лечение и достойно встретить старость", - сказал Халид Ромаркал.

Эти люди (см. видео) бежали в Абу-Рубейс из соседних деревень. Городок во время войны не пострадал, а вот другие - очень сильно. Беженцы живут в основном натуральным хозяйством.

Постоянный зной, отсутствие влаги. В таком климате не многое вырастет. В огородах местных жителей традиционный продуктовый набор: томаты, баклажаны. Особая гордость - подсолнухи в человеческий рост.

Семье Абдлазиса местные власти выделили целый дом. Мужчина обустроился на новом месте. Но все равно тянет в родное место. Тем более, оно так близко.

"Наша деревня всего в 15 километрах отсюда. Но в последние два года я не мог туда вернуться. Там постоянно шли бои. Мы убежали без вещей и документов. Хорошо, что здесь нас так приняли", - сообщил Абдлазис Жалмут.

Вернуться домой Абдлазису и многим другим беженцам помогут сотрудники государственного профильного комитета.

Вместе с российскими коллегами сирийцы разрабатывают масштабную программу возвращения тех, кто был вынужден бежать от войны. Развёрнуты межгосударственные пункты пропуска. Такие же действуют и внутри страны.

Во многих городах приводится в порядок инфраструктура. Только за последнюю неделю восстановлены 123 жилых дома, два детских сада и электроподстанция. В пригороде Дамаска началось строительство целого микрорайона для молодых семей. Количество желающих вновь обрести собственный дом увеличивается ежедневно.

Павел Прокопенко, Александр Козликин, "ТВ Центр". Провинция Хама, Сирия.