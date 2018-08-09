ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Фанаты греческого клуба ПАОК напали на российских журналистов

08:50
  • четверг
  • 09 августа 2018

Греческие фанаты атаковали российских журналистов во время матча ПАОК - "Спартак". По информации греческого клуба, это началось из-за того, что журналист показал болельщикам ПАОКа неприличный жест.

Генконсульство России в Салониках (Греция) проверяет информацию о нападении на российских журналистов во время матча ПАОК - "Спартак" (Москва), передает РИА Новости.

Об атаке сообщил российский журналист Ярослав Кулемин в своем Twitter. Его слова подтвердили и другие журналисты, которые находились на матче. После игры "Спартак" взял журналистов на борт своего самолета, поскольку фанаты ПАОК продолжили атаковать россиян.

По версии футбольного клуба ПАОК, ситуация накалилась из-за того, что один из российских журналистов показал неприличный жест греческим болельщикам. Греческая полиция завила, что сведений о нападении на журналистов не поступало.

"Если и существовала какая-нибудь конфронтация на словах, обмен высказываниями, или кто-то скандировал какие-то лозунги против кого-то, я этого не могу знать. Во всяком случае, чего-то более серьезного не было", - цитирует ТАСС слова представителя правоохранительных органов.

Матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов прошел 8 августа на стадионе в Салониках. Встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу ПАОКа. Ответный матч состоится 14 августа в Москве.

Читайте также:
Главное сегодня
Полиция Греции
Полиция Греции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100