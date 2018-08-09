Фанаты греческого клуба ПАОК напали на российских журналистов

Греческие фанаты атаковали российских журналистов во время матча ПАОК - "Спартак". По информации греческого клуба, это началось из-за того, что журналист показал болельщикам ПАОКа неприличный жест.

Генконсульство России в Салониках (Греция) проверяет информацию о нападении на российских журналистов во время матча ПАОК - "Спартак" (Москва), передает РИА Новости.

Об атаке сообщил российский журналист Ярослав Кулемин в своем Twitter. Его слова подтвердили и другие журналисты, которые находились на матче. После игры "Спартак" взял журналистов на борт своего самолета, поскольку фанаты ПАОК продолжили атаковать россиян.

Свист на трибунах – меньшая из проблем. Бойцы ПАОК пытались прорваться в пресс-ложу к русским журналистам. #Спартак pic.twitter.com/bzXhsgbwdX — Ярослав Кулемин (@ya_coolemin) 8 августа 2018 г.

По версии футбольного клуба ПАОК, ситуация накалилась из-за того, что один из российских журналистов показал неприличный жест греческим болельщикам. Греческая полиция завила, что сведений о нападении на журналистов не поступало.

"Если и существовала какая-нибудь конфронтация на словах, обмен высказываниями, или кто-то скандировал какие-то лозунги против кого-то, я этого не могу знать. Во всяком случае, чего-то более серьезного не было", - цитирует ТАСС слова представителя правоохранительных органов.

Матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов прошел 8 августа на стадионе в Салониках. Встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу ПАОКа. Ответный матч состоится 14 августа в Москве.