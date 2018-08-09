В Японии почтили память жертв атомной бомбардировки Нагасаки

Траурная церемония, посвященная памяти жертв американской атомной бомбардировки Нагасаки, прошла в четверг в Парке Мира в центральной части города. По традиции минута молчания была объявлена в 11:02 по местному времени. Именно в этот момент 9 августа 1945 года над Нагасаки произошел взрыв бомбы "Толстяк".

В Японии минутой молчания почтили память жертв американской атомной бомбардировки Нагасаки, передает "ТВ Центр".

Мемориальная церемония в Парке Мира началась в 11:02 по местному времени, именно в этот момент 9 августа 1945 года американский самолет сбросил на город атомную бомбу "Толстяк".

Жертвами ядерного удара стали более 70 тысяч человек, еще около 100 тысяч погибли от лучевой болезни. В мероприятии приняли участие власти страны и представители 79 государств.

Церемонию впервые посетил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он отметил, что процесс ядерного разоружения в мире замедлился. Кроме того, по его словам, на планете до сих пор сохраняется страх ядерной войны.