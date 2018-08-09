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Канада продолжит дипломатические переговоры с Саудовской Аравией

08:41
  • четверг
  • 09 августа 2018

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна продолжит дипломатические усилия по нормализации отношений с Саудовской Аравией. Накануне глава МИД Канады провела длительную беседу с саудовским коллегой.

Власти Канады намерены продолжать дипломатические усилия по нормализации отношений с Саудовской Аравией, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо. Об этом пишет "Интерфакс".

Политик также отметил, что накануне глава Министерства иностранных дел Канады Христя Фроланд провела длительную беседу с саудовским коллегой.

Ранее стало известно, что посол Канады объявлен персоной нон-грата в Саудовской Аравии. Ему было предписано в течение 24 часов покинуть территорию страны. При этом посол Саудовской Аравии в Канаде был отозван для консультаций. Новые инвестиционные и торговые транзакции между государствами оказались заморожены.

8 августа МИД Канады призвал Россию допустить наблюдателей из ЕС в Южную Осетию и Абхазию. Там добавили, что разрешению конфликта должно способствовать соблюдение Москвой обязательств по прекращению огня от 12 августа 2008 года.

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