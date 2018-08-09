Испанию и Португалию охватили масштабные лесные пожары

Жара продолжает терзать Европу. За последние сутки выросла площадь пожаров. По-прежнему не могут справиться с огнем в Португалии и Испании. Там пламя подбирается к туристическим районам. Закрываются отели, идет эвакуация постояльцев. В Греции подсчитали число жертв - с начала июля в природных пожарах погибли 92 человека. Огнем уничтожены 25 тысяч гектаров леса в Швеции, к тушению привлечена авиация.

Во многих регионах Испании действует наивысший уровень природной опасности. На термометрах уже несколько дней +40 и выше. Каждый день горожане сотнями обращаются к врачам. Прогнозы синоптиков неутешительны. Хуже того - за экстремальной жарой пришли природные пожары, передает "ТВ Центр".

В Валенсии выгорело почти три тысячи гектаров лесов и пашен. И огонь подбирается к крупным населённым пунктам. Уже сгорело более тридцати жилых домов. Пожарные работают круглосуточно, но пока остановить распространение огня не удаётся. Местные власти начали эвакуацию граждан.

"Почти три тысячи человек были эвакуированы. Сейчас они размещаются у родственников или в помещениях, подготовленных муниципалитетами. Мы не можем сейчас гарантировать безопасность даже по периметру опасных зон. Так что просим всех оставаться в готовности", - заявил президент коммуны Валенсия Симо Пуч.

В Португалии жара ещё сильнее. В некоторых регионах - ближе к 50 градусам. А пожары, начавшиеся в лесных районах, приближаются к атлантическому побережью, где расположены курортные города Силвеш и Портмао. Со стихией борются полторы тысячи пожарных, работают десятки самолётов и вертолётов, но локализовать пожары не удаётся. Мешает сильный ветер.

- Всё выглядит очень плохо. Мы пока здесь, но понимаем, что уже рискуем нашими жизнями. Так что надо принимать меры.

- Тяжело. Ты хочешь спать, но не можешь, потому что неизвестно, что будет дальше. Всё в дыму. В моей гостинице остановились испанцы и французы, но они говорят, что уедут, а вернутся через несколько дней, когда всё наладится. Но огонь бушует уже четыре-пять дней. И никто не ожидал, что он доберётся даже сюда.

Горят покрытые лесами холмы в курортном регионе Алгарви. Здесь уже около 50 пострадавших. Эвакуировано несколько отелей - туристы и весь персонал. Но россиян эта ситуация не пугает. В Ассоциации туроператоров говорят, что наших сограждан в Португалии сейчас отдыхает около тысячи человек.

Сергей Псурцев, Евгений Назарюк, "ТВ Центр".