ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Экс-главу МЧС Кузбасса оставили под арестом по делу о пожаре в ТЦ

09:03
  • четверг
  • 09 августа 2018

Обвиняемый по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" бывший глава ГУ МЧС Кузбасса останется под арестом. Суд не согласился с доводами защиты о том, что меру пресечения для Александра Мамонтова нужно заменить на более мягкую, так как он перенес операцию и ему необходимо время для восстановления.

Суд отклонил апелляционную жалобу защиты бывшего руководителя МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова, обжаловавшей его арест, передает "Интерфакс".

"Суд постановил оставить решение без изменения, арест продлен до 25 сентября, - сказал судья.

В ходе судебного заседания адвокат настаивала, что арест для подзащитного нужно заменить на более мягкую меру пресечения, так как Мамонтов перенес операцию и ему необходимо время для восстановления. Суд с доводами защиты не согласился.

3 августа суд отложил рассмотрение апелляции на арест Мамонтова в связи с тем, что тот находился в больнице. Диагноз обвиняемого не разглашается.

Читайте также:
Новости по теме
Бывший глава ГУ МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов
Бывший глава ГУ МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100