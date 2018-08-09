Экс-главу МЧС Кузбасса оставили под арестом по делу о пожаре в ТЦ

Обвиняемый по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" бывший глава ГУ МЧС Кузбасса останется под арестом. Суд не согласился с доводами защиты о том, что меру пресечения для Александра Мамонтова нужно заменить на более мягкую, так как он перенес операцию и ему необходимо время для восстановления.

Суд отклонил апелляционную жалобу защиты бывшего руководителя МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова, обжаловавшей его арест, передает "Интерфакс".

"Суд постановил оставить решение без изменения, арест продлен до 25 сентября, - сказал судья.

В ходе судебного заседания адвокат настаивала, что арест для подзащитного нужно заменить на более мягкую меру пресечения, так как Мамонтов перенес операцию и ему необходимо время для восстановления. Суд с доводами защиты не согласился.

3 августа суд отложил рассмотрение апелляции на арест Мамонтова в связи с тем, что тот находился в больнице. Диагноз обвиняемого не разглашается.