Руководивший тушением "Зимней вишни" пожарный пытался покончить с собой

Руководитель службы пожаротушения Андрей Бурсин, обвиняемый в халатности при тушении кемеровского ТРЦ "Зимняя вишня", попал в психиатрическую больницу после попытки суицида. Ранее в больнице оказался экс-руководитель ГУ МЧС России по региону Александр Мамонтов.

Экс-руководитель ГУ МЧС России по региону Александр Мамонтов, фигурант дела о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", заявил о попытке суицида руководителя службы пожаротушения Андрея Бурсина, сообщает "Интерфакс".

По его словам, он попал в психиатрическую больницу после попытки покончить с собой в СИЗО. Попытку самоубийства подтвердила и жена Бурсина Татьяна.

"Во вторник ему должны были проводить психиатрическую экспертизу, потом мне сообщили, что его доставили в больницу на лечение. Как мне объяснили, у него были перебинтованы обе руки. Он предпринял в СИЗО попытку суицида", - рассказала супруга.

Ранее Мамонтов был госпитализирован и "перенес хирургическое вмешательство". В ходе судебного заседания его адвокат настаивала на смягчении меры пресечения, так как подзащитному нужно время для восстановления. Тем не менее, суд 9 августа продлил арест Мамонтова до 25 сентября и оставил в силе меру пресечения. Поддержать Мамонтова в суд пришли его сослуживцы.

Мамонтов обвиняется по статьям "Халатность" и "Растрата". По версии следствия, он не провел проверку соблюдения требований пожарной безопасности в ТЦ, а также нанял трех сотрудников, которые фактически свои обязанности не выполняли, но зарплату получали.

Бурсин обвиняется в халатности. По версии следствия, он, будучи руководителем пожара, не смог правильно организовать проведение разведки в здании и присвоил возгоранию неверный ранг.

Кроме Мамонтова и Бурсина арестованы еще 9 обвиняемых.

В результате пожара 25 марта в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове погибли 60 человек, 37 из них - дети. Сотрудники СКР выяснили, что в ТЦ неделю не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения не включил охранник.