В Венесуэле лишили неприкосновенности двух оппозиционных депутатов

Двое депутатов Национального учредительного собрания Венесуэлы Хулио Борхес и Хуан Рекесенс были лишены неприкосновенности. Их подозревают в причастности к покушению на президента Николаса Мадуро. Сам Борхес заявил, что покушение было постановкой, созданной для гонения на "противников диктатуры" венесуэльского лидера.

Национальное учредительное собрание Венесуэлы лишило неприкосновенности двух депутатов парламента страны Хулио Борхеса и Хуан Рекесенса, которых подозревают в причастности к покушению на президента Николаса Мадуро. Об этом пишет "Газета.ру".

"Никто в стране, да и в мире не верит тебе в том, что касается этого фарса с покушением, все мы знаем, что он был постановкой", - заявил сам Хулио Борхес, добавив, что Мадуро намерен использовать произошедшее против тех, кто выступает против "его диктатуры".

Ранее Николас Мадуро обвинил в подготовке покушения на себя лидера венесуэльской оппозиции Хулио Борхеса. До этого венесуэльский лидер заявил, что у него есть доказательства причастности к покушению президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса.

Попытка покушения на Мадуро произошла 4 августа. Президент Венесуэлы публично выступал перед военными в Каракасе, когда рядом с его помостом сдетонировали беспилотники со взрывчаткой. Цели дроны не достигли, глава государства не пострадал, однако ранения получили семь человек. Ответственность за атаку взяла на себя подпольная группировка "Фланелевые солдаты". Задержаны шесть человек, которых считают исполнителями.