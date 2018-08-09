В американском Шарлотсвилле объявили режим ЧП накануне годовщины беспорядков

В городе Шарлотсвилл, штат Вирджиния, объявлен режим ЧП накануне годовщины беспорядков. Губернатор штата объяснил это правительственной необходимостью. 12 августа 2017 там произошел конфликт между националистами и их противниками.

Губернатор штата Вирджиния Ральф Нортэм объявил о введении режима ЧП в городе Шарлотсвилл накануне годовщины случившихся там массовых беспорядков. Его слова приводит "Газета.ру".

"Объявленный режим ЧП является административным инструментом, который позволит правительственным структурам функционировать за пределами обычных операций в целях обеспечения необходимой помощи жителям Вирджинии", - сказал Нортэм.

12 августа 2017 года в Шарлотсвилле произошел конфликт между националистами и их противниками после решения местных властей снести памятник главнокомандующему армии Конфедеративных Штатов Америки Роберту Эдварду Ли. Во время протеста в толпу на автомобиле врезался неонацист. Погибла женщина, еще 19 человек получили ранения.

После этого жители города сорвали встречу с представителями городского совета и потребовали отставки мэра. Тогда в ходе беспорядков были задержаны три человека.