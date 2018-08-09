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Сумма штрафов за нарушения антитабачного закона за полгода превысила 70 млн рублей

09:57
  • четверг
  • 09 августа 2018

За первые шесть месяцев 2018 года к административной ответственности за нарушения антитабачного закона привлекли 5177 человек. Общая сумма штрафов превысила 70 миллионов рублей. Антитабачный закон действует в России с 1 июня 2013 года.

В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рассказали о результатах надзора за соблюдением антитабачного законодательства за первые шесть 2018 года. Об этом пишет "Коммерсант".

Всего к административной ответственности привлекли 5177 человек. Общая сумма штрафов превысила 70 миллионов рублей.

Антитабачный закон действует в России с 1 июня 2013 года. Согласно постановлению, запрещено курить в кафе и ресторанах, в образовательных и здравоохранительных учреждениях, в спортивных и культурных местах, а также на детских площадках, вокзалах, рынках и в аэропортах.

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