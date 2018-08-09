В России назвали новые санкции США "драконовскими"

Новый антироссийский демарш Вашингтона. США инициируют очередные масштабные санкции против нашей страны. На этот раз - из-за дела Скрипалей. Ограничения вводятся в несколько этапов. Первый пакет вступает в силу уже через две недели. И американское руководство совсем не смущает тот факт, что никаких доказательств якобы причастности Москвы к инциденту в Солсбери нет.

Вашингтон, похоже, перенял у Лондона излюбленный аргумент обвинений. Хайли лайкли - что дословно переводится как "с высокой степенью вероятности" - теперь достаточно не только для громких угроз в адрес Москвы, но и для введения санкций, отмечает "ТВ Центр".

Ни итоги расследования Скотленд-Ярда по инциденту в Солсбери, где был отравлен бывший агент британских спецслужб Сергей Скрипаль и его дочь, ни выводы экспертов Организации по запрещению химоружия, которая разбирается в этом деле - для Госдепартамента США все это не имеет значения. Только собственный вердикт - без каких-либо доказательств.

"Постановляем, что власти Российской Федерации использовали химическое или биологическое оружие, нарушив международный закон, использовав летальное химическое или биологическое оружие против своих собственных граждан", - говорится в документе Госдепа.

Госдепу явно не знакомо понятие презумпция невиновности, зато за океаном звучит термин "презумпция отказа". США намерены ограничить поставки в Россию продукции так называемого двойного назначения, которую можно использовать и в мирных, и в военных целях. Однако в Госдепе тут же оговариваются - могут быть и исключения, например, для проектов, связанных с полетами в космос, где Вашингтон зависим от Москвы. В общем, санкции введут без ущерба для собственной выгоды. Первый пакет мер вступит в силу уже 22 августа. Второй - обещают еще через три месяца, в ноябре. Там речь идет о снижении контактов - причем во всех сферах сразу. Начиная от дипломатических и торговых и заканчивая даже таким абсурдом, как запрет на посадку в США самолетов российских авиакомпаний, подконтрольных властям. Наше посольство в Вашингтоне уже объявило эти меры "драконовскими".

"Со своей стороны напомнили принципиальные подходы к событиям в Великобритании, которые Посольство излагало в соответствующих письмах в Госдепартамент. Подтвердили, что мы неизменно выступаем за открытое и транспарентное расследование преступления в Солсбери и наказание виновных. Предложили предать гласности переписку по этому вопросу. Ответа пока не последовало", - сообщили в посольстве.

Вместо этого Вашингтон пытается диктовать все новые условия. Угрожает, что введет санкции в ноябре, если Россия не откажется от использования химоружия. То, что его запасы наша сторона уже давно уничтожила, в отличие от США, где это собираются сделать только через несколько лет - сотрудники Госдепа в санкционном ажиотаже, видимо, подзабыли. А, возможно, не успели проверить - очень спешили своими заявлениями смазать эффект от встречи американских сенаторов в Москве, где республиканец Рэнд Пол говорил о важности двустороннего диалога и даже передал в Кремль письмо из Белого Дома.

"Для меня было честью доставить письмо от президента Трампа администрации президента Путина. В письме подчёркивается важность дальнейшего взаимодействия в различных сферах, включая борьбу с терроризмом, укрепление диалога в законодательной сфере и возобновление культурных обменов", - написал Пол в Twitter.

Эксперты уже называли новый виток санкционной истерики Вашингтона политикой двойных стандартов. Очевидно, что предыдущие ограничения со стороны США не возымели должного эффекта, и теперь инцидент в Солсбери стал еще одной разменной картой, чтобы не снижать за океаном накал антироссийской риторики.

Борис Иванин, Евгений Назарюк, "ТВ Центр".