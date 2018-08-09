Детей из найденного в пустыне лагеря в США готовили к убийствам

В США задержан мужчина, готовивший детей к нападению на школы. Полиция вышла на след преступника, расследуя дело о краже ребенка. Правоохранители обнаружили тайный лагерь на территории штата Нью-Мексико. В ужасающих условиях там содержались 11 несовершеннолетних. Их учили пользоваться огнестрельным оружием и готовили к участию в терактах.

Вдали от города, почти в пустыне. Окружен неприступной стеной из старых автомобильных покрышек. Даже полицейские попали внутрь не с первой попытки. Лагерь в Нью-Мексико можно было бы принять за тренировочную базу спецназа, но именно в таких нечеловеческих условиях проживали дети, передает "ТВ Центр".

"Сообщение, по всей видимости, пришло от кого-то из заложников или от того, кто хорошо был знаком с расположением комплекса. В нем сообщалось, что дети голодают. Именно это и стало переломным моментом для выдачи ордера на обыск. За 30 лет службы я ни разу не видел такого", - прокомментировал шериф округа Таос Джерри Хогреф.

Еды и воды - минимум. У всех диагностировано истощение. От палящего солнца - а температура здесь поднимается выше 40 градусов - укрывают лишь полиэтиленовые навесы.

- Полицейские говорят, что здесь были дети в возрасте от года до 15. Здесь очень много детской одежды.

Воспитанников в лагере было 11. С ними жили матери некоторых детей. Полицейские задержали трех женщин, одна из них беременна, и двоих мужчин. Вот они уже в зале суда. Ведут себя спокойно.

Организовал тренировочный лагерь, как считают полицейские, 39-летний Сирадж ибн Ваххадж - сын радикального исламистского проповедника. На след Ваххаджа полицейские вышли, расследуя другое дело. В декабре прошлого года он насильно отнял у матери их общего ребёнка - трехлетнего Абдула. Мальчик болен. Не может ходить и разговаривать. Мотивы Ваххаджа стали известны только сейчас. Абдула и других детей учили убивать.

"39-летний Сирадж ибн Ваххадж обучал детей обращаться со штурмовыми винтовками для применения их насильственным и незаконным образом. Ибн Ваххадж заявил, что готовил детей для совершения масштабных актов насилия по примеру тех, что происходили в школах "Колумбайн" или "Сэнди Хук", - говорится в публикации New York Daily News.

"Пожалуйста, верните мне моего сына. Только он нужен мне. Больше никто. Ему очень плохо, он очень болен", - говорит мама пропавшего Абдула Хакима Рамзи.

Матвей Шестаков, Алина Напара, "ТВ Центр".