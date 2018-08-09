Минобороны организовало молодежную экспедицию по местам боев за Ленинград

В четверг в России отмечают важную историческую дату - День окончания битвы за Ленинград. Оборона города продолжалась более трех лет и стала символом мужества, стойкости и героизма. В память о тех событиях при поддержке Минобороны была организована молодежная экспедиция по местам сражений. Школьники со всей России побывали, в частности, на легендарном "Невском пятачке".

О каждом из этих танков, самоходных орудий и зенитных комплексов можно написать отдельную книгу. Вся техника, представленная здесь, участвовала в одном из самых кровопролитных сражений за всю Великую Отечественную - Битве за Ленинград.

"Несколько машин находятся на том самом месте, где они приняли свой последний бой, что мы считаем символичным. Все посетители смогут узнать историю этих машин", - рассказала сотрудник Военно-исторического центра Северо-западного федерального округа Анна Тотьмянина.

Историческая экспозиция посвящена памятной дате, передает "ТВ Центр". 9 августа 1944 года схватка с врагом за город на Неве, продолжавшаяся более трех лет, наконец, завершилась победой Красной Армии. План Гитлера по наступлению группы "Север" на Москву потерпел крах, но какой ценой далась эта победа! Вот знаменитая "полуторка". Одна из тех, что не довезла в эвакуацию ленинградских детей, провалившись под лед Дороги жизни. Машины так и уходили на дно Ладоги, с горящими синими фарами – незаметными для вражеских самолетов.

А это - одно из самых мощных орудий Красной Армии, тяжелый танк КВ-1, Клим Ворошилов. Немцы называли его "призрак" - его не брали бронебойные орудия. Эту машину подняли со дна Невы в 2011 году. З0 ноября 1941 года именно здесь, в районе "Невского пятачка", танк затонул при форсировании реки. 70 лет под водой – 100-миллиметровую противоснарядную броню лишь отшлифовали и заново покрасили.

"Этот танк на ходу, на родных катках, на родных торсионах, балансирах, с коробкой передач", - сообщил реставратор Евгений Кривошеев.

"Невский пятачок" для экспозиции выбран неслучайно: на этом небольшом клочке земли под Петербургом, который на карте можно было закрыть пятикопеечной монетой, разворачивались самые страшные бои за осажденный город. Стратегический плацдарм на левом берегу Невы постоянно переходил от немецкой армии, к советской и обратно. Количество убитых здесь исчисляется сотнями тысяч, точной цифры нет до сих пор. Каждый год поисковики находят в земле все новые останки советских воинов.

Обо всем этом, об истории каждого экспоната расскажут посетителям экспозиции воспитанники военно-патриотических клубов северо-запада. Подростки, от 14 до 18 лет, готовились к этому около двух недель. Жили здесь, в этих палатках, носили красноармейскую форму, пытались освоить солдатский быт, учились обращаться с орудиями. Такое погружение, уверены наставники, поможет лучше понять то, о чем они будут рассказывать людям.

У каждой палатки галерея портретов юных защитников отечества. Вася Мирошкин взял в плен 15 фашистов. Олег Ольховский сражался и погиб вместе с отцом. Все эти дети, школьники, сражались и погибали за родину наравне со взрослыми.

Подростки подолгу останавливаются у этих портретов и вглядываются в лица своих ровесников. Это самый главный показатель того, что все эти пушки, танки, машины – не просто декорации на военную тему, а напоминание о великой трагедии, говорят организаторы. Точно такие же эмоции они надеются вызвать и у посетителей экспозиции. Нужно передавать память о войне дальше. Когда уже нет в живых тех, кто мог бы рассказать о ней своими словами.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-западное бюро "ТВ Центра". Санкт-Петербург.