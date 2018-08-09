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Терезу Мэй высмеяли за "реверанс Голлума" перед принцем Уильямом

12:16
  • четверг
  • 09 августа 2018

Тереза Мэй вновь стала одним из самых упоминаемых политиков в мире. Речь идет не о её политических решениях, а о физической подготовке. Тысячи пользователей в очередной раз позавидовали растяжке премьер-министра.

Визит Терезы Мэй во Францию по случаю празднования столетия битвы под Амьеном во время Первой мировой мог бы пройти незамеченным. Если бы не злополучный реверанс. Приветствуя принца Уильяма, Мэй склонилась так низко, что тот  едва сдержал смех. Не сорвать церемонию помогла недюжинная выдержка как венценосной особы, так и других важных гостей. Чего не скажешь о пользователях интернета, отмечает "ТВ Центр". Тут же появились тысячи комментариев - один другого ироничнее. Причем и от крупных уважаемых изданий, и от рядовых - сочувствующих.

"Начинаю восхищаться атлетичностью Терезы Мэй. Хоть я и на 41 год моложе, но никогда не рискнул бы так растянуться", - шутят в Twitter.

"Да она же надорвёт спину, если присядет ещё ниже!" – беспокоятся в интернете.

Реверансы Мэй с каждым месяцем становятся всё ниже, похоже, она к ним серьезно готовится. В июне после реверанса перед тем же принцем Уильямом, но уже в Ноттингшире - Мэй сравнивали с жирафом на водопое и популярными киногероями. Даже мем придумали – "реверанс Голлума".

"Как кастинг для нового "Гарри Поттера". Приквел снимается полным ходом, Тереза Мэй прослушивается на роль матери Добби", - пишет Джеймс Моран.

Что касается правил официальных церемоний, то к Терезе Мэй нельзя придраться - этикет соблюден: такой поклон намного лучше, чем похлопывание королевы по плечу, как это сделала Мишель Обама. А канцлер Германии Ангела Меркель на два года моложе 62-летней Терезы Мэй. А за всю карьеру - ни одного запоминающегося реверанса.

Ольга Стрельцова, Алина Напара, "ТВ Центр".

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Тереза Мэй делает "реверанс Голлума" перед принцем Уильямом и Кейт Миддлтон
Тереза Мэй
Тереза Мэй
Тереза Мэй
Тереза Мэй
Тереза Мэй и Ангела Меркель
Тереза Мэй и Ангела Меркель
Тереза Мэй делает "реверанс Голлума" перед принцем Уильямом
Тереза Мэй делает "реверанс Голлума" перед принцем Уильямом
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