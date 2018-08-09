Собянин открыл ежегодный Международный форум "Такси"

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл VI Международный Евразийский форум "Такси". Он отметил, что за последние годы система такси в Москве перетерпела серьезные изменения. По его словам, власти города, совершенствуя в столице систему общественного транспорта, видели необходимость и в развитии такси. Для этого был применен ряд мер, среди которых, как отметил мэр, решение о регулировании парковочного пространства в центре города.

Развитие таксомоторной деятельности в столице обсуждает в четверг мэр Москвы Сергей Собянин на шестом международном евразийском форуме "Такси", передает "ТВ Центр".

В нем принимают участие более тысячи экспертов, руководителей компаний и представителей органов федеральной и региональной власти. За последние годы была проделана огромная работа по улучшению качества перевозок. Комфортные, современные автомобили, опытные водители и быстрое передвижение по городу. Для этого жёлтым машинам разрешили ездить по выделенным полосам.

"Такси - это очень важная отрасль, несмотря на то, что она, казалось бы, занимает скромное место по объему пассажиров. Около 30 миллионов пассажиров, которые передвигаются каждый день в Москве – это 700 тысяч поездок на такси в день. Что такое 700 тысяч такси? Это означает, что примерно на 10% количество частных машин в Москве на дорогах каждый день становится меньше. 10% машин - это один балл пробок на московских дорогах. Можно оценить ваш вклад и в скорость движения, и в комфорт движения, и в экологию нашего города", - сказал Собянин.

Как отметил мэр столицы, власти города, совершенствуя в столице систему общественного транспорта, видели необходимость и в развитии такси. Для этого был применен ряд мер, среди которых, как отметил мэр, решение о регулировании парковочного пространства в центре города, что позволило автомобилям такси более свободно передвигаться по улицах.