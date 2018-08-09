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В результате стрельбы в Филадельфии погибли два человека

10:23
  • четверг
  • 09 августа 2018

В американском городе Филадельфия, штат Пенсильвания, неизвестный открыл огонь по прохожим на улице Хантингтон. Двое погибли, четверо пострадали. Стрелявший скрылся с места преступления.

Неизвестный открыл огонь по прохожим на улице Хантингтон в Филадельфии, штат Пенсильвания. Об этом сообщает "МИР24" со ссылкой на Daily Star.

Погибли два человека, еще четверо получили ранения. Отмечается, что всего было произведено около десяти выстрелов, после чего злоумышленник скрылся с места преступления.

Обстоятельства произошедшего в настоящий момент устанавливаются.

8 августа сообщалось о стрельбе в здании больницы Westchester Medical Center в Нью-Йорке. Полиция заблокировала вход в медучреждение. СМИ писали, что открывший огонь мужчина убил свою жену, а затем покончил с собой.

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