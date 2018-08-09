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КНДР и Южная Корея договорились о подготовке нового саммита

10:50
  • четверг
  • 09 августа 2018

Южная Корея и КНДР проведут переговоры на министерском уровне 13 августа для того, чтобы обсудить подготовку нового саммита между лидерами двух стран.

КНДР и Южная Корея 13 августа начнут подготовку к новому межкорейскому саммиту, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Xinhua.

Возможность нового саммита между лидерами Севера и Юга будет обсуждаться на министерском уровне в демилитаризованной зоне в приграничном пункте Пханмунджом. Делегацию Южной Кореи возглавит министр объединения Чо Мен Ген.

"На нынешних переговорах будут обсуждаться возможности как ускорения выполнения "Пханмунджомской декларации", так и необходимые вопросы успешного проведения переговоров Юга и Севера на высшем уровне", - говорится в сообщении агентства.

27 апреля прошла историческая встреча президента Южной Кореи Муна Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына. По итогам переговоров страны приняли совместную декларацию. Согласно документу, стороны прекращают любые враждебные действия в отношении друг друга. Также общей целью двух стран стало проведение процесса денуклеаризации на Корейском полуострове.

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