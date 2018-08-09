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Курс доллара превысил 66 рублей впервые с ноября 2016 года

10:45
  • четверг
  • 09 августа 2018

9 августа курс доллара достиг 66,55 рубля - это самый высокий показатель с ноября 2016 года. Курс евро вырос до 77,17 рубля. Стоимость нефти марки Brent снизилась до 72,19 доллара за баррель.

В начале торгов на Московской бирже 9 августа курс доллара достиг 66,55 рубля, что является самым высоким показателем с ноября 2016 года. Об этом пишет ТАСС.

Курс евро вырос до 77,17 рубля, пробив отметку в 77 рублей впервые с 16 апреля 2018 года. При этом стоимость нефти марки Brent снизилась до 72,19 доллара за баррель.

Вместе с тем отмечается, что индекс Мосбиржи в первые минуты торгов упал по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии до уровня в 2278,41 пункта. Индекс РТС составил 1082,04 пункта.

Агенство уточняет, что основное негативное влияние на курс рубля оказывают сообщения о готовности Соединенных Штатов ввести новые антироссийские санкции.

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