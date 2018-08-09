ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ракета ВВС Испании вызвала пожар торфяника в Эстонии

11:15
  • четверг
  • 09 августа 2018

Выпущенная по ошибке с испанского истребителя Eurifighter ракета AMRAAM упала в Эстонии и спровоцировала возгорание торфяника. На данный момент ведутся поиски фрагментов ракеты, но пока безуспешно.

Случайно выпущенная с истребителя ВВС Испании ракета "воздух-воздух" привела к возгоранию торфяника в центре Эстонии, передает "Интерфакс".

Сообщается, что 7 августа истребитель ВВС Испании Eurifighter, котроый входит в миссию по охране воздушного пространства стран Балтии, во время тренировочного полета по ошибке выстрелил боевой ракетой класса AMRAAM. Она была запущена с шестикилометровой высоты в районе деревни Пангоди Тартуского уезда. Ракета пролетела около 80 километров, после чего упала в торфяник.

На данный момент спасатели тушат возникший пожар и помогают военным в поисках фрагментов ракеты, которые пока не удалось обнаружить.

Читайте также:
Главное сегодня
Горящие торфянники
Горящие торфянники
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100