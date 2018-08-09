Ракета ВВС Испании вызвала пожар торфяника в Эстонии

Выпущенная по ошибке с испанского истребителя Eurifighter ракета AMRAAM упала в Эстонии и спровоцировала возгорание торфяника. На данный момент ведутся поиски фрагментов ракеты, но пока безуспешно.

Случайно выпущенная с истребителя ВВС Испании ракета "воздух-воздух" привела к возгоранию торфяника в центре Эстонии, передает "Интерфакс".

Сообщается, что 7 августа истребитель ВВС Испании Eurifighter, котроый входит в миссию по охране воздушного пространства стран Балтии, во время тренировочного полета по ошибке выстрелил боевой ракетой класса AMRAAM. Она была запущена с шестикилометровой высоты в районе деревни Пангоди Тартуского уезда. Ракета пролетела около 80 километров, после чего упала в торфяник.

На данный момент спасатели тушат возникший пожар и помогают военным в поисках фрагментов ракеты, которые пока не удалось обнаружить.