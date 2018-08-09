Дело о попытке убийства 11-летней девочки в Москве передано в суд

Прокуратура передала в Никулинский суд столицы дело о попытке убийства одиннадцатилетней девочки в Москве. Подозреваемым является 43-летний житель Нижнего Новгорода. Дело заведено по статьям о разбое с причинением тяжкого вреда здоровью и покушении на убийство малолетнего, сопряженном с разбоем. По данным следствия, мужчина хотел украсть мобильный телефон, ударил ребенка ножом грудь в подъезде жилого дома, после чего скрылся.

Официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила, что уголовное дело в отношении 43-летнего приезжего из Нижнего Новгорода, который обвиняется в попытке убить ножом 11-летнюю девочку в Москве, направлено в Никулинский суд. Об этом пишет "Интерфакс".

Дело заведено по статьям о разбое с причинением тяжкого вреда здоровью и покушении на убийство малолетнего, сопряженном с разбоем.

Как считает следствие, 8 июня подозреваемый проследовал за девочкой в подъезд жилого дома по 4-му Очаковскому переулку, намереваясь украсть мобильный телефон. Там он ударил ребенка ножом в грудь, а после скрылся. Девочку доставили в больницу № 9 им. Г.Н.Сперанского, где ей оказали медицинскую помощь.

Мужчина находится под стражей. Ранее сообщалось, что он уже был судим за совершение ряда особо тяжких преступлений.