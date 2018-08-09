ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Дело о попытке убийства 11-летней девочки в Москве передано в суд

11:11
  • четверг
  • 09 августа 2018

Прокуратура передала в Никулинский суд столицы дело о попытке убийства одиннадцатилетней девочки в Москве. Подозреваемым является 43-летний житель Нижнего Новгорода. Дело заведено по статьям о разбое с причинением тяжкого вреда здоровью и покушении на убийство малолетнего, сопряженном с разбоем. По данным следствия, мужчина хотел украсть мобильный телефон, ударил ребенка ножом грудь в подъезде жилого дома, после чего скрылся.

Официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила, что уголовное дело в отношении 43-летнего приезжего из Нижнего Новгорода, который обвиняется в попытке убить ножом 11-летнюю девочку в Москве, направлено в Никулинский суд. Об этом пишет "Интерфакс".

Дело заведено по статьям о разбое с причинением тяжкого вреда здоровью и покушении на убийство малолетнего, сопряженном с разбоем.

Как считает следствие, 8 июня подозреваемый проследовал за девочкой в подъезд жилого дома по 4-му Очаковскому переулку, намереваясь украсть мобильный телефон. Там он ударил ребенка ножом в грудь, а после скрылся. Девочку доставили в больницу № 9 им. Г.Н.Сперанского, где ей оказали медицинскую помощь.

Мужчина находится под стражей. Ранее сообщалось, что он уже был судим за совершение ряда особо тяжких преступлений.

Читайте также:
Главное сегодня
Никулинский суд Москвы
Никулинский суд Москвы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100