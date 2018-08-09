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В Индонезии произошло еще одно крупное землетрясение

12:56
  • четверг
  • 09 августа 2018

В Индонезии многих жителей островов Ломбок и Сумбава охватила паника после еще одного крупного землетрясения, которое произошло в четверг. Это произошло спустя всего три дня после разрушительного катаклизма, унесшего жизни более 300 человек.

Новое землетрясение магнитудой 6,1 произошло в районе индонезийского острова Ломбок, передает "ТВ Центр". Информации о жертвах и разрушениях пока нет. Но людей уже охватила паника.

Опасаясь афтершоков, жители и туристы начали экстренно покидать зону бедствия. Страна ещё не оправилась от прошлого катаклизма. Мощнейшее землетрясение случилось в Индонезии на минувшей неделе.

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