Генконсульство России проверяет сообщения о новых задержаниях россиян в США

В США были задержаны несколько называющих себя российскими гражданами человек. Об этом сообщили в генконсульстве России в Нью-Йорке. Дипломаты проверяют эту информацию.

Пресс-секретарь генерального консульства России в Нью-Йорке Алексей Топольский сообщил, что в Соединенных Штатах были задержаны несколько называющих себя российскими гражданами человек. Его слова приводит РИА "Новости".

"Получено официальное уведомление от ФБР о задержании людей, которые сообщили, что они граждане России, эта информация сейчас проверяется", - рассказал пресс-секретарь.

Ранее в Министерстве юстиции США назвали имена четырех россиян, которые были задержаны сотрудниками ФБР по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества. Это 30-летний Станислав Лисицкий, 39-летний Алексей Ливадный, 32-летний Николай Тупикин и 29-летний Кирилл Дедусев.