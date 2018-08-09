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Генконсульство России проверяет сообщения о новых задержаниях россиян в США

11:40
  • четверг
  • 09 августа 2018

В США были задержаны несколько называющих себя российскими гражданами человек. Об этом сообщили в генконсульстве России в Нью-Йорке. Дипломаты проверяют эту информацию.

Пресс-секретарь генерального консульства России в Нью-Йорке Алексей Топольский сообщил, что в Соединенных Штатах были задержаны несколько называющих себя российскими гражданами человек. Его слова приводит РИА "Новости".

"Получено официальное уведомление от ФБР о задержании людей, которые сообщили, что они граждане России, эта информация сейчас проверяется", - рассказал пресс-секретарь.

Ранее в Министерстве юстиции США назвали имена четырех россиян, которые были задержаны сотрудниками ФБР по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества. Это 30-летний Станислав Лисицкий, 39-летний Алексей Ливадный, 32-летний Николай Тупикин и 29-летний Кирилл Дедусев.

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