На "Оскаре" появится номинация для популярных фильмов

Главную кинопремию мира "Оскар" теперь будут вручать и за выдающиеся достижения среди популярных фильмов. При этом саму церемонию сократят с 4 до 3 часов, а в феврале 2020 года и вовсе сдвинут на более раннюю дату. Все это призвано повысить рейтинги трансляций.

В церемонии награждения премии "Оскар", вручаемой американской Академией кинематографических искусств и наук, произойдут важные изменения, пишет "Коммерсант".

Так, появится номинация за выдающиеся достижения среди популярных фильмов. Обычно сверхуспешные коммерчески и собирающие большое количество зрителей блокбастеры появляются на "Оскаре" только в технических номинациях или же в качестве второстепенных претендентов на главные призы, однако теперь ситуация должна измениться.

Отмечается, что рейтинги "Оскара" в последнее время все сильнее связаны с популярностью представленных на церемонии лент, так что нововведение призвано привлечь к экранам многочисленных любителей супергеройских фильмов, экшенов и фантастических боевиков.

Кроме того, длительность церемонии сократят с четырех до трех часов. При этом в 2020 году "Оскар" сместят на более раннюю дату, а именно на 9 февраля.

В конце июня стало известно, что в состав Академии кинематографических искусств и наук США в 2018 году войдут три представителя России. Это сценарист Олег Негин, оператор Михаил Кричман и монтажер Анна Масс. Они известны по работе над картинами Андрея Звягинцева "Нельбовь" и "Левиафан".