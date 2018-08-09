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В Совфеде рассказали о возможном ответе на новые санкции США

12:50
  • четверг
  • 09 августа 2018

Как сообщил председатель комитета Совфеда по бюджету Сергей Рябухин, ответ России на новые американские санкции может затронуть сферу уникальных разработок. В частности, возможен запрет на импорт ракетных двигателей РД-180 в США.

Председатель комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин рассказал, как именно Россия может ответить на новые американские санкции. Его слова приводит РИА "Новости".

"Ответные меры могут затронуть такие чувствительные сферы, как уникальные разработки", - подчеркнул Рябухин, добавив, что Москва может запретить импорт ракетных двигателей РД-180 в Штаты.

Сенатор также отметил, что решение о возможном российском ответе будет принимать президент страны Владимир Путин.

Ранее Государственный департамент США объявил о введении новых санкций против России из-за якобы имевшего место использования химоружия в британском Солсбери. Ограничительные меры вступят в силу 22 августа. Они будут разбиты на два этапа. 

Первый предполагает полный запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения. Вторую часть могут применить через три месяца, если Москва "не даст гарантий не использовать химоружие в будущем". В этом пакете содержатся возможное снижение уровня дипотношений, ограничение импорта и экспорта, а также запрет на полеты "Аэрофлота" в США.

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