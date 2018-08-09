Кремль не считает законными новые санкции США из-за отравления в Солсбери

В Кремле назвали решение США о введении новых антироссийских санкций из-за дела Скрипалей недружественным, незаконным и не соответствующим международному праву.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение США ввести новые санкции против России из-за инцидента в Солсбери, передает ТАСС.

"Конечно, подобные решения, принимаемые американской стороной, являются абсолютно недружественными и вряд ли их можно каким-то образом ассоциировать с той непростой, но конструктивной атмосферой, которая была на последней встрече двух президентов", - сообщил он.

По его словам, увязка санкций с делом Скрипалей абсолютна неприемлема, поскольку Россия не имеет отношения к отравлению в Солсбери.

"Увязка с этими событиями является для нас неприемлемой, и подобные рестрикции, собственно, как и те, которые были приняты американской стороной заранее, в нашем понимании и, по нашему убеждению, являются абсолютно незаконными и не соответствующими международному праву", - подчеркнул Песков.

Ранее Государственный департамент США объявил о введении новых санкций против России из-за якобы имевшего место использования химоружия в британском Солсбери. Ограничительные меры вступят в силу 22 августа. Они будут разбиты на два этапа.

Первый предполагает полный запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения. Вторую часть могут применить через три месяца, если Москва "не даст гарантий не использовать химоружие в будущем". В этом пакете содержатся возможное снижение уровня дипотношений, ограничение импорта и экспорта, а также запрет на полеты "Аэрофлота" в США.