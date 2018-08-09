Нападающий сборной России по футболу Федор Смолов перешел в "Локомотив"

Состав московского "Локомотива" пополнился нападающим сборной Федором Смоловым. Ранее футболист выступал за "Краснодар" - он провел в составе этого клуба 101 матч, забил 64 гола и отдал 21 результативную передачу. О сроках соглашения не сообщается.

В пресс-службе московского футбольного клуба "Локомотив" сообщили о переходе в команду из "Краснодара" нападающего Федора Смолова. Об этом пишет ТАСС.

Сумма трансфера и сроки соглашения не уточняются. Сам Смолов уже прокомментировал свой переход.

"Я очень рад оказаться здесь, это будет сложный период, но я надеюсь, что нам удастся повторить успех прошлого сезона", - сказал футболист, добавив, что не может дождаться дебюта за новую команду.

За краснодарский клуб Смолов выступал с 2015 года. В составе команды он провел 101 матч и забил 64 гола при 21 результативной передаче. Дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России. Также Смолов выступал за сборную страны на домашнем Чемпионате мира 2018 года.

Ранее СМИ писали, что незадолго до своего перехода в "Локомотив" Смолов попал в ДТП в Краснодаре. Как тогда отмечалось, футболист признал, что находился за рулем BMW M5 First Edition в момент аварии, так что теперь ему грозит административное наказание. Пострадавших в результате инцидента нет.