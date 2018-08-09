ФСИН опровергла информацию о попытке самоубийства Бурсина

ФСИН не подтвердила, что обвиняемый по делу "Зимней вишни" пожарный Андрей Бурсин, руководивший тушением ТЦ, пытался покончить жизнь самоубийством. Ранее на заседании суда об этом рассказал другой фигурант дела - Александр Мамонтов. По его словам, пожарный находится в психиатрической больнице. Попытку самоубийства ранее также подтвердила жена Бурсина Татьяна.

Кемеровское управление Федеральной службы исполнения наказания опровергло информацию о попытке самоубийства Андрея Бурсина, который руководил тушением пожара в "Зимней вишне".

"Факт попытки суицида подследственного Бурсина ГУФСИН России по Кемеровской области не подтверждает", - сообщили агентству ТАСС в пресс-службе ведомства.

Как заявил ранее источник в медицинских кругах, у пожарного произошел нервный срыв, и он пытался покончить с собой. Супруга Татьяна Бурсина со ссылкой на адвоката рассказала, что Бурсин был доставлен в больницу с перебинтованной рукой.

Кроме того, в четверг на заседании суда бывший начальник регионального ГУ МЧС Александр Мамонтов, также обвиняемый по уголовному делу о пожаре в ТЦ, рассказал, что после попытки суицида Бурсин находится в областной психиатрической больнице.