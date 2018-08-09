ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ФСИН опровергла информацию о попытке самоубийства Бурсина

13:30
  • четверг
  • 09 августа 2018

ФСИН не подтвердила, что обвиняемый по делу "Зимней вишни" пожарный Андрей Бурсин, руководивший тушением ТЦ, пытался покончить жизнь самоубийством. Ранее на заседании суда об этом рассказал другой фигурант дела - Александр Мамонтов. По его словам, пожарный находится в психиатрической больнице. Попытку самоубийства ранее также подтвердила жена Бурсина Татьяна.

Кемеровское управление Федеральной службы исполнения наказания опровергло информацию о попытке самоубийства Андрея Бурсина, который руководил тушением пожара в "Зимней вишне".  

"Факт попытки суицида подследственного Бурсина ГУФСИН России по Кемеровской области не подтверждает", - сообщили агентству ТАСС в пресс-службе ведомства.

Как заявил ранее источник в медицинских кругах, у пожарного произошел нервный срыв, и он пытался покончить с собой. Супруга Татьяна Бурсина со ссылкой на адвоката рассказала, что Бурсин был доставлен в больницу с перебинтованной рукой.

Кроме того, в четверг на заседании суда бывший начальник регионального ГУ МЧС Александр Мамонтов, также обвиняемый по уголовному делу о пожаре в ТЦ, рассказал, что после попытки суицида Бурсин находится в областной психиатрической больнице.

Читайте также:
Новости по теме
Андрей Бурсин
Андрей Бурсин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100