Порошенко поручил подготовить новую резолюцию по Крыму

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен "остановить любые спекуляции относительно статуса Крыма". В связи с этим он поручил дипломатам подготовить новую резолюцию по Крыму на следующую сессию Генассамблеи ООН.

Украинские дипломаты получили от президента страны Петра Порошенко поручение подготовить новую резолюцию относительно Крыма к следующей сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом пишет ТАСС.

"Я дал поручение дипломатам готовить новую резолюцию по Крыму на следующую сессию Генассамблеи ООН, чтобы остановить любые спекуляции относительно статуса Крыма", - написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году по итогам референдума, который был проведен после государственного переворота на Украине. За это проголосовали 96,77 процента избирателей Республики и 95,6 процента жителей Севастополя.

16 июля 2018 года в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки Владимир Путин заявил, что статус Крыма как российской территории окончателен и для Москвы "этот вопрос закрыт".