Члены "банды GTA" назвали несправедливым приговор Мособлсуда

Московский областной суд приговорил к пожизненному заключению четверых членов банды, которая жестоко расправлялась с водителями на трассах Московской и Калужской областей. На их счету не менее 17 убийств. Чтобы зачитать больше 500 страниц приговора, суду потребовалось больше недели.

Гулямов, Додохонов, Кодиров, Улугмурадов, Хасанов. Это участники банды, которая на протяжении двух лет держала в страхе практически все Подмосковье. Хранение оружия, разбои, убийства, бандитизм, попытка побега - это далеко не полный перечень их преступлений. Их прозвали "бандой GTA", по аналогии с одноименной видеоигрой. Приговор, который насчитывал 500 страниц, зачитывали в течение полутора недель, передает "ТВ Центр".

Следствию удалось доказать причастность участников банды к 17 убийствам. Зачастую - обычных водителей и их спутников. Ночью разбрасывали на автостраде металлические шипы. Когда водитель, пробив колесо, останавливался, его убивали, а все ценные вещи забирали.

Предположительно, главарем группировки был Ибайдулло Субханов. Был ликвидирован в момент задержания. Еще четверо задержанных участников банды застрелены при попытке побега из здания суда. В той перестрелке получил ранения Хазратхон Додохонов, но выжил, и сегодня с другими своими сообщниками выслушал приговор . Как выяснилось, тогда полицейские-конвоиры допустили ряд нарушения, и теперь они тоже находятся под следствием.

"В нарушение действующих нормативных актов не обеспечили надлежащую охрану подсудимых, а также меры, достаточные для недопущения их побега из-под стражи. В настоящее время обвиняемые и их защитники знакомятся с материалами уголовного дела", - сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Нескольких участников банды поймать пока не удалось, они находятся в международном розыске. Ну, а приговор пятерым подсудимым был вполне ожидаем. Лишь Зафарджон Гулямов получил двадцать лет в колонии строгого режима. Остальные приговорены к пожизненному лишению свободы. Решение суда они считают несправедливым и хотят обжаловать. Анвар Улугмурадов заявил, что лично он никого не убивал и товарищи тоже.

По словам подсудимых, на преступления они шли, потому что главарь банды якобы угрожал им и их семьям. При этом в следственном изоляторе, где содержались участники группировки, все получили исключительно отрицательные характеристики, как люди постоянные нарушавшие режим и склонные к побегу.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".