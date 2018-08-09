Путин встретился с главой Северной Осетии Битаровым

Владимир Путин в своей подмосковной резиденции Ново-Огарёво провёл рабочую встречу с главой Северной Осетии-Алании. Вячеслав Битаров доложил президенту о текущих социально-экономических показателях республики.

Президент России Владимир Путин в четверг встретился с главой Северной Осетии Вячеславом Битаровым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"За прошедшие два года мы на 40% увеличили собственные доходы. Мы ставим амбициозную задачу – до 2030 года, в течение десяти лет, ликвидировать дотационность республики. Положительная динамика уже есть – на 5% мы снизили дотационность республики, и уже в 2018 году эта положительная динамика продолжается", - доложил Битаров Путину.

Он также рассказал президенту о том, что власти республики передали в безвозмездное пользование "КамАЗу" бывшее предприятие военно-промышленного комплекса, которое в последнее время было в запустении.

"Это более 500 рабочих мест. Это позволит также пополнить бюджет республики и, что самое важное, создать рабочие места", - сообщил Битаров.

После обсуждения текущих социально-экономических показателях республики Путин поинтересовался у Битарова, как складываются взаимоотношения между Северной Осетией и Южной Осетией спустя десять лет после тяжелых событий в регионе.

"Мы один народ, культура одна, язык. Правительства двух республик помогают друг другу, и все вопросы выстраиваются так, чтобы работа строилась во взаимопонимании и взаимопомощи", - ответил он.