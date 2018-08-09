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СК возбудил дело из-за связывания детей в детсаду Астрахани

14:04
  • четверг
  • 09 августа 2018

СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту связывания детей простынями в одном из частных детских садов Астрахани. За услуги няни в саду с декабря 2016-го по август 2018 года взимались три с половиной тысячи рублей в месяц, но квалифицированных специалистов туда не нанимали, так что детей просто связывали в дневное время простынями по рукам и ногам.

В пресс-службе регионального управления Следственного комитета сообщили о возбуждении уголовного дела по факту связывания детей простынями в одном из частных детских садов Астрахани. Об этом пишет ТАСС.

"В Астрахани по фактам неправомерных действий персонала детского сада возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - отметили в СК.

Как считает следствие, частный детский сад организовали местная жительница с мужем. За услуги няни они взимали три с половиной тысячи рублей в месяц с декабря 2016-го по август 2018 года, но при этом не могли себе позволить нанимать квалифицированных специалистов. В итоге же детей просто связывали в дневное время простынями по рукам и ногам.

Ранее в сеть попало сделанное очевидцем видео из частного детского сада в Астрахани, на котором видно, как малыши уложены в кроватки по двое с обмотанными руками и ногами.

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