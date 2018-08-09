Собянин отметил развитие таксомоторной деятельности в Москве

Более 700 тысяч поездок на такси совершается в Москве каждый день. Это в 17 раз больше, чем несколько лет назад. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Глава города открыл ежегодный Международный Евразийский форум "Такси". За последние годы работа перевозчиков в столице сильно изменилась, их услуги пользуются большим спросом. Это стало возможным благодаря мерам городской поддержки таксомоторных компаний.

Продукт советского автопрома из прошлого века – автомобиль "Волга" - рядом с желтыми современными иномарками. Яркая иллюстрация развития. К 2018 году таксомоторные перевозки в России стали полноценной отраслью. Участники которой, а это более тысячи человек, собрались в Москве на 6-ом Международном Евразийском форуме "Такси", передает "ТВ Центр".

"Такси, это очень важная отрасль, несмотря на то, что она, казалось бы, занимает скромное место по объему пассажиров. Из 30 миллионов человек, которые передвигаются каждый день в Москве, перевозится чуть больше 700 тысяч такси", - сообщил Сергей Собянин.

Итоги совместной работы за последние 8 лет подводит мэр столицы. Если в 2010 году на московских улицах работало всего 7,5 тысяч легальных такси, то сейчас их количество выросло в 10 раз. Частный извоз стал действительно массовым. Ежедневно в городе совершается 760 тысяч поездок. А это уже 17-кратный рост.

"Что такое 700 тысяч перевезенных такси? Это значит, что примерно на 10% количество частных машин в Москве на дорогах каждый день становится меньше. А 10% машин, это 1 балл пробок на московских дорогах", - объясняет Собянин.

Город прошёл путь от нелегального извоза к цивилизованному рынку. За плечами - масштабная работа. Упрощенное лицензирование, выделенные полосы и парковки, сотрудничество с ключевыми игроками - таксомоторными парками и агрегаторами, прямая финансовая поддержка. С 2012 года Москва выделила субсидий для закупки машин на полмиллиарда рублей. В результате: на улицах российской столицы - один из самых молодых транспортных парков такси в мире.

"Власти Москвы, мы с ними тоже очень плотно общаемся, хорошо знают рынок. Идут навстречу рынку, и пытаются находить точки взаимодействия с таксомоторными компаниями, с агрегаторами. Москва в этом плане, конечно, очень большой пример, потому что они очень активно занимаются этой деятельностью", - говорит директор форума Дина Горячева.

Совместная работа будет продолжена. До конца этого года в городском бюджете расходы на субсидирование составят еще 200 миллионов рублей. Кроме того, предстоит немало организационной работы. Рынок таксомоторных перевозок нуждается в более точном регулировании. Среди главных проблем, которые еще предстоит решить, - вопросы безопасности и профессионализма. И это задача самих участников рынка.

Андрей Сидоренко, Александр Савин, Владимир Черных, Дмитрий Иванов. "ТВ Центр".