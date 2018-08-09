"Мой район": как изменится жизнь в Косино-Ухтомском

Создать равные условия жизни для всех москвичей во всех 146 районах города - такова цель новой программы "Мой район". Это комплексный подход. Изменения затронут образование, здравоохранение, сферы культуры, социального обслуживания и благоустройства территорий.

Маленькие жители района помогают, как могут: несут воду в пластиковых ведерках, готовы даже перетаскивать тяжелые ящики. Грузовик с молодью карпа, толстолобика и белого амура приехал из Тулы, передает "ТВ Центр". На борту — 2000 мальков.

Святое озеро — загадочное и мистическое. Говорят, на этом месте когда-то был храм, который при таинственных обстоятельствах ушел под воду. Ночью здесь якобы даже слышится колокольный перезвон. Однако, все это лишь красивая легенда. За годы район разросся. Рядом со Святым озером построили многоэтажки, ну а сам водоём и парк, в котором он находится, стали любимым место отдыха жителей района Косино-Ухтомский.

Территорию вокруг озера благоустроили, а вот сам водоем оставляет желать лучшего. Выпущенная рыба как раз сбалансирует экосистему. Вырастет и начнет поедать водоросли, которых сейчас здесь слишком много.

"Мы были на встрече с Собяниным у нас в районе, и жители пожелали, чтобы вот это наше озеро, которое относится к ледниковому периоду, было сохранено для наших потомков, и Сергей Семенович пообещал нам, что он примет на заметочку", - рассказывает член Совета ветеранов района Косино-Ухтомский Людмила Алексеевская.

В последнее время Сергей Собянин такие проводит регулярно без телекамер и прессы. Но в век гаджетов и интернета в Сеть попадает почти все. Именно наказы жителей стали основой городской программы "Мой район". Для каждого создается свой комплексный проект развития. И это не только благоустройство. Району Косино-Ухтомский, например, метро жизненно необходимо.

"Когда мы начинали эти разговоры, с жителями вашего района я тоже встречался на городке, даже не задавали вопрос о метро. Такого проекта не было. И вообще мало кто предполагал, что это возможно. Потому что теоретически на ту систему метрополитена, которая была в Москве, построить такую ветку было невозможно. Вот сидели и думали, что сделать. Придумали такой проект, от которого всем стало не по себе, - построить еще одну большую кольцевую и линию метро. Сказали, что такую большую никто не строил. Самая большая в Пекине — 50, а эта 70", - говорит Сергей Собянин.

Речь о Большой кольцевой линии. В будущем от неё пойдёт новая Кожуховская ветка подземки. На ней-то и будет располагаться крупный транспортно-пересадочный узел "Улица Дмитриевского".

Обустройство детских площадок - один из пунктов программы "Мой район". А еще должны достроить физкультурно-оздоровительный комплекс с футбольным полем. А рядом уже вырос яркий и светлый храм Живоначальной Троицы, его построили два года назад. Перспективы у района большие, уверены местные жители, тем более что программа "Мой район" еще будет обсуждаться и уточняться с учётом их мнений.

Матвей Шестаков, Михаил Фёдоров, Алексей Зотов, Савва Ковалёв. "ТВ Центр", Москва.