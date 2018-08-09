Эксперт оценил идею прятать алкоголь в магазинах в шкафы

В Государственной Думе предложили скрыть в магазинах от покупателей прилавки с алкоголем, как это было сделано с табачной продукцией. По мнению экспертов, нужного эффекта эта инициатива не даст.

В Госдуме предлагают убрать алкогольную продукцию с открытых полок в магазинах и размещать товар в закрытых шкафах. Об этом сообщает "Русская планета".

По мнению, главы Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадима Дробиза, эта инициатива — "очередной всплеск антиалкогольной истерии". Эксперт полагает, что решение принято не будет, так как оно бессмысленное.

В качестве примера он привел табак, который также убрали в закрытые шкафы, однако эффекта это не принесло. Кроме того, у 75% магазинов отсутствует возможность спрятать алкоголь.