Силуанов прокомментировал ситуацию на финансовых рынках

Правительство России и Центробанк имеют необходимые инструменты для обеспечения финансовой стабильности в стране на фоне санкционной риторики США.

Волатильность на российских рынках связана с новостями о возможных новых санкциях США, а также с негативной ситуацией на развивающихся рынках, передает ТАСС.

"Правительство России и Центробанк осуществляют мониторинг ситуации, обладают всем необходимым инструментарием для обеспечения финансовой стабильности и при необходимости будут его использовать в рамках действующего законодательства, как это уже происходило, в том числе в текущем году", - сообщил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов.

По его словам, российская экономика за последние годы стала гораздо более устойчивой к внешним воздействиям.

Ранее Госдеп США объявил о введении новых санкций против России из-за якобы имевшего место использования химоружия в британском Солсбери. Ограничительные меры вступят в силу 22 августа.