ООН: в Сирии больше не осталось осажденных районов

В ООН заявили, что в Сирии больше не осталось осажденных районов, однако тысячи террористов могут находиться в Идлибе, так что в этой провинции сохраняется опасность обострения ситуации.

Советник спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Ян Эгеланн заявил, что на территории Сирии не осталось ни одного осажденного района. Его слова приводит ТАСС.

"Сейчас больше нет районов в Сирии, которые, согласно критериям ООН, считаются осажденными", - подчеркнул Эгеланн.

Он также добавил, что, по информации ООН, тысячи террористов могут находиться в Идлибе, так что в этой провинции сохраняется опасность обострения ситуации.

Ранее сообщалось, что под Дамаском сирийские власти готовят к открытию лагерь для вынужденных переселенцев из провинции Идлиб, которая до сих пор остается под контролем боевиков. Пока же пункт временного проживания пустует, беженцы из Восточной Гуты после освобождения анклава от исламистов вернулись в свои дома.