ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ООН: в Сирии больше не осталось осажденных районов

14:24
  • четверг
  • 09 августа 2018

В ООН заявили, что в Сирии больше не осталось осажденных районов, однако тысячи террористов могут находиться в Идлибе, так что в этой провинции сохраняется опасность обострения ситуации.

Советник спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Ян Эгеланн заявил, что на территории Сирии не осталось ни одного осажденного района. Его слова приводит ТАСС.

"Сейчас больше нет районов в Сирии, которые, согласно критериям ООН, считаются осажденными", - подчеркнул Эгеланн.

Он также добавил, что, по информации ООН, тысячи террористов могут находиться в Идлибе, так что в этой провинции сохраняется опасность обострения ситуации.

Ранее сообщалось, что под Дамаском сирийские власти готовят к открытию лагерь для вынужденных переселенцев из провинции Идлиб, которая до сих пор остается под контролем боевиков. Пока же пункт временного проживания пустует, беженцы из Восточной Гуты после освобождения анклава от исламистов вернулись в свои дома.

Читайте также:
Новости по теме
Советник спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Ян Эгеланн
Советник спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Ян Эгеланн
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100