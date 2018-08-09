В Петербурге вынесли приговор готовившему теракт в Казанском соборе

Московский окружной военный суд признал учителя английского языка Евгения Ефимова виновным в подготовке теракта в Казанском соборе. Его приговорили к пяти годам колонии строгого режима и штрафу в 100 тысяч рублей.

Учитель английского языка Евгений Ефимов признан Московским окружным военным судом на выездном заседании в Санкт-Петербурге виновным в подготовке теракта в Казанском соборе. Об этом сообщает ТАСС.

"Назначить наказание в виде пяти лет колонии строгого режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей", - объявил судья.

Ранее сообщалось, что Ефимова подозревали в незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Сам он признался, что планировал взорвать Казанский собор 17 декабря 2017 года.