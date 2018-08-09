Футболиста Смолова лишили водительских прав на год за ДТП в Краснодаре

Суд лишил на год водительских прав форварда сборной России Федора Смолова. В ночь на 2 августа футболист не справился с управлением и протаранил несколько секций дорожного ограждения.

Октябрьский районный суд Краснодара лишил на год водительских прав нападющего сборной России Федора Смолова, сообщает "Интерфакс".

Заседание прошло без участия Смолова. Его адвокат сообщила, что футболист находится в служебной командировке.

В ночь на второе августа Смолов, находясь за рулем своего BMW M5 First Edition, не справился с управлением и совершил наезд на несколько секций дорожного ограждения. По данным источника, спортсмен потерял контроль из-за плохого самочувствия. Пострадавших в результате ДТП нет. Сумма ущерба городу составила 60 тысяч рублей.