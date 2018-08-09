МИД узнал о дискриминации Бутиной в американской тюрьме

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что россиянка Мария Бутина сталкивается с откровенной дискриминацией в американской тюрьме. В частности, на нее оказывается психологическое давление, постоянно устраиваются обыски в камере и не оказывается медицинская помощь.

Гражданка России Мария Бутина сталкивается с откровенной дискриминацией в американской тюрьме. Об этом рассказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает РИА Новости.

"Российской стороной принимаются все возможные меры для улучшения условий содержания Марии Бутиной в тюрьме, где она столкнулась с откровенной дискриминацией со стороны американских властей. Так, на россиянку неприкрыто оказывается психологическое давление, постоянно устраиваются обыски в камере, не оказывается медицинская помощь, вводятся различные ограничения, которые не затрагивают при этом других заключенных", — отметила Захарова на брифинге.

По ее словам, все эти шаги явно являются попыткой заставить Бутину признать вину.

"Очевидно, что все обвинения против нашей гражданки носят надуманный характер, очевидна и политическая подоплека всего дела, которое пытаются сфабриковать и выстроить вокруг вырванных из контекста сообщений в социальных сетях", — сказала Захарова.

Кроме того, она подчеркнула, что Москва решительно требует незамедлительно прекратить уголовное преследование Бутиной, которая "стала жертвой внутриполитической борьбы США" и освободить ее, информирует "Интерфакс".

Также она отметила, что министерство иностранных дел озабочено новыми арестами россиян в США. Так она прокомментировала задержание агентами ФБР россиян Максима Суверина, Николая Тупикина, Алексея Ливадного и Станислава Лисицкого по обвинению в мошенничестве и отмывании денег в составе преступной группировки.

По ее словам, российское посольство в Вашингтоне обратилось в Госдепартамент за разъяснениями произошедшего. Принимаются все возможные меры для защиты прав и законных интересов граждан РФ.

"В настоящее время выясняем местонахождение остальных арестованных. Активно решаем вопросы об организации консульской встречи с ними", - сказала Захарова.

27 июля представители российской дипмиссии в США навестили Бутину в тюрьме. О ее задержании стало известно 16 июля. В Минюсте США заявили, что с 2015-го по 2017 год она прибыла в страну по студенческой визе и работала на российского чиновника высокого ранга. Россиянку обвинили в связях с российскими спецслужбами и арестовали. Ей предъявлены обвинения в сговоре и деятельности в качестве иностранного агента без регистрации на территории Соединенных Штатов.