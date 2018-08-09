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Мединский: российское кино не сможет развиваться без системы госпротекционизма

15:47
  • четверг
  • 09 августа 2018

Российское кино не сможет развиваться без продуманной системы госпротекционизма, заявил министр культуры страны Владимир Мединский. Он добавил, что в каждой стране с индустрией национального кино в той или иной степени реализована система протекционистских мер. Ранее стало известно, что с начала 2018 года кассовые сборы российских фильмов возросли на 57%.

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что отечественное кино не будет иметь перспектив для роста и развития без протекционизма со стороны государства. Его слова приводит ТАСС.

"Государственная поддержка в сфере кино нуждается в дополнительном госрегулировании. Без дополнительной, продуманной с рынком системой госпротекционизма дальше нам развиваться будет тяжело", - подчеркнул глава Минкультуры.

Мединский также отметил, что в каждой стране с индустрией национального кино в той или иной степени реализована система протекционистских мер.

Ранее стало известно, что с начала 2018 года кассовые сборы российских фильмов возросли на 57 процентов и составили 10,2 миллиарда рублей. При этом доля российского кино в национальном кинопрокате достигла рекордных 40 процентов. 

Вместе с тем 10 мая Европейская аудиовизуальная обсерватория опубликовала отчет, согласно которому Россия стала страной с крупнейшим кинорынком в Европе. Так, в 2017 году в стране было продано 212,2 миллиона билетов в кино - отрыв от второго места, доставшегося Франции, составляет 2,8 миллиона.

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