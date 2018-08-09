Россия ответит на новые санкции США

В Министерстве иностранных дел России считают, что США намереваются ввести новые санкции под надуманным предлогом. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, Москва займется разработкой ответных мер.

Россия считает повод для введения США новых санкций надуманным. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

"Вчера госдепартамент США объявил о новой порции рестрикций. На сей раз в качестве надуманного повода выбрана история с отравлением Скрипалей", - напомнила она.

Как сообщил "Интерфакс", Захарова подчеркнула, что разговор с Россией с позиции силы и языком ультиматумов бесполезен и бесперспективен. По ее словам, Москва проработает ответные меры на новые санкции.

"Российская сторона займется проработкой ответных мер на очередной недружественный шаг Вашингтона", - заявила Захарова.

Она также сочла "причудливыми" заявления американской администрации о готовности продолжать усилия по улучшению отношений с Россией. Захарова отметила, что действия Вашингтона свидетельствуют об обратном.

"Складывается впечатление, что в США и у союзников тех самых сил, которые в Вашингтоне принимают и лоббируют эти решения, закрепился новый, такой поведенческий стандарт, когда в адрес России выдвигаются разного рода одиозные обвинения, которые не подкреплены какой-либо доказательной базой", - заявила дипломат.